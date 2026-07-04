अब ट्रैक पर दौड़ेगा बीकानेर का सपना, शहर को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का वेलोड्रम

300 से ज्यादा साइक्लिस्टों को मिलेगा सीधा लाभ

साइक्लिंग कोच श्रवण भांभू के अनुसार बीकानेर में वर्तमान में 300 से अधिक खिलाड़ी नियमित अभ्यास कर रहे हैं। ये खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर लगातार पदक जीत रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर का ट्रैक मिलने से उनके प्रदर्शन में और सुधार होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भविष्य में बीकानेर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होने की संभावना भी मजबूत होगी तथा एशियाई स्तर की प्रतियोगिताओं की मेजबानी का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके अलावा अब तक वेलोड्रम स्पर्धाओं की तैयारी के लिए खिलाड़ियों को जयपुर सहित अन्य शहरों का रुख करना पड़ता था। नया ट्रैक बनने के बाद अभ्यास के लिए बाहर जाने की मजबूरी खत्म होगी। समय और खर्च दोनों की बचत होगी, जबकि खिलाड़ियों को नियमित और बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा।