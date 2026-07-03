मैदानों का अभाव, टूर्नामेंट घटे, स्थायी कोच नहीं, महंगी डाइट और सीमित अवसर

फुटबॉल के प्रति जुनून तो है, लेकिन सुविधाओं के अभाव ने बीकानेर के खिलाड़ियों के हौसलों को मानो 'रेड कार्ड' दिखा दिया है। शहर में प्रतिभाओं की कमी नहीं, मगर बुनियादी खेल ढांचे की कमजोर स्थिति उनके सपनों की सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। अभ्यास के लिए उपयुक्त मैदान नहीं हैं। स्थायी कोच का अभाव है। स्थानीय स्तर पर टूर्नामेंट कम हो गए हैं और महंगी डाइट का खर्च भी खिलाड़ियों की राह मुश्किल बना रहा है। स्थिति यह है कि कई खिलाड़ी मजबूरी में मिट्टी वाले मैदानों पर अभ्यास करते हैं, जहां चोट लगने का खतरा हमेशा बना रहता है।जिन मैदानों पर फुटबॉल की गतिविधियां होनी चाहिए, वहां कई बार अन्य आयोजनों को प्राथमिकता दी जाती है। इससे नियमित अभ्यास प्रभावित होता है और खिलाड़ियों की तैयारी भी अधूरी रह जाती है। खिलाड़ियों का कहना है कि स्थानीय प्रतियोगिताओं की संख्या लगातार घटने से प्रतिभा को निखारने और चयनकर्ताओं के सामने खुद को साबित करने के अवसर भी सीमित हो गए हैं। उनका मानना है कि अधिक टूर्नामेंट होंगे, तो नई प्रतिभाओं को पहचान मिलेगी और खिलाड़ियों का प्रतिस्पर्धात्मक स्तर भी बेहतर होगा।