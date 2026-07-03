Bikaner: 56 ग्राम सोना, 6 गोल्ड लोन और 25 लाख की हेराफेरी,’मनी लॉन्ड्रिंग’ के नए पैटर्न का खुलासा

पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि बज्जू के मिठड़िया निवासी सुनील ज्याणी (35) पुत्र रोशनलाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने 56 ग्राम सोने पर 6 बार गोल्ड लोन लेकर साइबर ठगी से प्राप्त करीब 25 लाख रुपए अपने बैंक खाते में प्राप्त किए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक स्विफ्ट कार और तीन महंगे मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी साझेदारी में बीकानेर शहर में छह और कोलायत क्षेत्र में चार शराब की दुकानें संचालित करता है। इसके लिए 'मातेश्वरी' नाम से फर्म का बैंक खाता खुलवा रखा था। पुलिस के अनुसार साइबर ठगी की रकम इसी खाते में भी प्राप्त की जाती थी।