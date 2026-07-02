सीताफल के बीजों से तैयार किया जैविक ‘नैनो कवच’, कीटों से बचेगा अनाज

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट फैकल्टी डॉ. मनोज मीणा ने नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए सीताफल (कस्टर्ड एप्पल) के बीजों के तेल से ऐसा जैविक नैनो इमल्शन (जैविक कीटनाशक) विकसित किया है, जो संग्रहित अनाज को इल्ली, घुन और सुरसुरी जैसे नुकसानदायक कीटों से सुरक्षित रखने में प्रभावी साबित हुआ है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और इसी उपलब्धि के आधार पर उन्हें भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित जनजातीय गौरव उत्सव-2026 के तहत राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष संवाद कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। डॉ. मीणा ने बताया कि उन्होंने अपने शोध में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सीताफल के बीजों के तेल से नैनो इमल्शन तैयार किया। यह जैविक कीटनाशक संग्रहित अनाज को कीटों से सुरक्षित रखने में सफल रहा है। इस शोध के लिए उन्हें दो पेटेंट भी प्राप्त हो चुके हैं। उनका शोध कार्य अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उदयपुर में डॉ. दीपक राजपुरोहित के निर्देशन में पूरा हुआ।