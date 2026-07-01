नहरबंदी खत्म, फिर भी पीबीएम में नहीं बुझी प्यास, संकट पर कलक्टर से लगाई गुहार

नहरबंदी समाप्त होने के बावजूद सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध पीबीएम अस्पताल में पेयजल संकट लगातार बना हुआ है। जलापूर्ति में सुधार नहीं होने पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने अब जिला कलक्टर से हस्तक्षेप की मांग की है। अस्पताल में भर्ती मरीजों, उनके परिजनों, मेडिकल विद्यार्थियों और कर्मचारियों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कई लोगों को पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है, जबकि कई दानदाताओं की ओर से लगाए गए वाटर कैंपरों पर निर्भर हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र कुमार वर्मा ने पहले जलदाय विभाग को पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए पत्र लिखा था। सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने अब जिला कलक्टर को पत्र भेजकर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज परिसर में पर्याप्त एवं निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है। पत्र में बताया गया है कि पीबीएम अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज, उनके परिजन, छात्र-छात्राएं, रेजिडेंट चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, संकाय सदस्य और अन्य कर्मचारी मौजूद रहते हैं। अस्पताल में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं संचालित होने के कारण निर्बाध पेयजल उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है।