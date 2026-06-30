भीलवाड़ा-उदयपुर के लिए सीधी बसें, जोधपुर एसी सेवा का समय बदला

राजस्थान रोडवेज के बीकानेर आगार ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक जुलाई से नई बस सेवाएं और संशोधित समय-सारिणी लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत भीलवाड़ा और उदयपुर के लिए सीधी साधारण बस सेवाएं शुरू की जाएंगी, जबकि जोधपुर जाने वाली एसी बस अब नए समय पर संचालित होगी। रोडवेज को उम्मीद है कि इस बदलाव से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने के साथ आगार के राजस्व में भी वृद्धि होगी।