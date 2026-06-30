15 दिन में बदलनी होगी बस स्टैंड की तस्वीर, कलक्टर ने तय की डेडलाइन

जिला कलक्टर ने अधिकारियों को बस स्टैंड परिसर में पर्याप्त संख्या में डस्टबिन लगाने तथा नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रियों को स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान दुकानों के बाहर रखा सामान देखकर जिला कलक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने दुकानदारों को तत्काल सामान दुकान के भीतर रखने और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने पूछताछ कक्ष का भी निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि यह हर समय सक्रिय रहे। यात्रियों को बसों के समय, रूट और गंतव्य की सही एवं त्वरित जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।