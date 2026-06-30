जगन की हत्या के बाद 12 साल पुराना जेल कांड चर्चा में, जब आनंदपाल ने राइट-हैंड के कातिलों को पीट-पीटकर मार डाला था

जयपुर। अजमेर में घूघरा स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में सोमवार को हार्डकोर बंदी और कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई। बैरक नम्बर 2 में साथी बंदी भरतपुर के चर्चित कुलदीप जघीना हत्याकांड के आरोपी विष्णु ने गमछे से गला घोंटकर डकैत जगन गुर्जर की हत्या करना कबूल किया है। दोनों तीन माह से बैरक में साथ बंद थे। इस हत्याकांड के बाद हाई सिक्योरिटी जेल में सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई है। हालांकि, यह पहला मामला नहीं है जब जेल के अंदर किसी कुख्यात अपराधी की बंदी ने हत्या की हो। राजस्थान में 12 साल पहले भी ऐसा ही हत्याकांड का मामला सामने आ चुका है।