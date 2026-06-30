Jagan Gurjar : जब तोड़ डाली थी बेटी की शादी में खाई अपराध छोड़ने की कसम, फिर करीब 2 दशक तक फैलाई दहशत

जयपुर। चंबल के बीहड़ों में कभी खौफ का दूसरा नाम रहे कुख्यात पूर्व दस्यु जगन गुर्जर ने पहली बार साल 1994 में रखा अपराध की दुनिया में कदम रखा। जेल से छूटने के बाद उसने चंबल के बीहड़ों में ऐसा रास्ता चुना कि अपराध के दलदल में फंसता ही चला गया। बेटी की शादी पर कसम खाने के बाद भी उसने रास्ता नहीं बदला। वह धमकियां, फायरिंग, हत्या, अपहरण और महिलाओं से दुर्व्यवहार जैसे गंभीर आरोपों के बीच करीब दो दशक तक अपराध जगत में चर्चित नाम बना रहा। हालांकि, धौलपुर के दस्यु इतिहास का चर्चित अध्याय अब खत्म हो गया है। जगन गुर्जर की सोमवार को अजमेर की हाईसिक्योरिटी जेल में साथी बंदी विष्णु ने गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी विष्णु ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बता दें कि जगन गुर्जर 2026 से हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था।