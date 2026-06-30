Jagan Gurjar Murder : विष्णु गैंग के गुर्गों पर अनर्गल कमेंट बने डकैत जगन गुर्जर का ‘काल’, बेटे ने CBI जांच की मांग की

प्रारंभिक जांच के अनुसार विष्णु ने अचानक मौका देखकर जगन के गले में गमछा कस दिया। उसने जगन के निढाल होने के बाद वारदात को आत्महत्या का रूप देने की कथित कोशिश की, हालांकि सफल नहीं हो सका। दोपहर 3 बजे जब बैरक खोली गई तो जगन गुर्जर मृत अवस्था में मिला। जेलकर्मियों की विष्णु से पूछताछ में उसने हत्या करना स्वीकार करते हुए कहा, मैंने ही मारा। प्रारंभिक पूछताछ में उसने आपसी रंजिश और गैंग को लेकर की जा रही कथित टिप्पणियों को हत्या की वजह बताया। विष्णु ने जगन का गमछे से गला घोंटने के बाद हाथों से भी गला दबाया था। ताकि उसके बचने की कोई उम्मीद ना रहे। सूत्रों के अनुसार, जगन के गले के दोनों तरफ अंगुलियों के निशान मिले हैं।