अजमेर: बेटे को जन्म देने के कुछ घंटे बाद मां की मौत, पोस्टमार्टम को लेकर भिड़े पीहर व ससुराल पक्ष, 7 घंटे तक चला विवाद

ब्यावर निवासी सुनील के अनुसार उसने 9 अगस्त को पत्नी प्रीति (23) को राजकीय अमृतकौर अस्पताल में भर्ती कराया। हालत बिगड़ने पर उसे देर रात अजमेर जनाना अस्पताल रैफर कर दिया। जहां पर 10 अगस्त शाम को ऑपरेशन से प्रसव कराया गया। प्रीति ने बेटे को जन्म दिया। इसके कुछ घंटे बाद उसे दो बार अटैक आया। इसके बाद डॉक्टरों ने रात करीब डेढ़ बजे अजमेर के जेएलएन अस्पताल रैफर कर दिया। जहां पर वेंटिलेटर पर रखा गया। मंगलवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे उपचार के दौरान प्रीति की मौत हो गई।