‘बेटे को इंजीनियर बनते देखने का सपना रह गया अधूरा’, जयपुर से कॉलेज में एडमिशन कराने आए पिता की अजमेर में मौत

Father Dies Due To Herat Attack: जयपुर से अपने बेटे का इंजीनियर बनने का सपना पूरा करने के लिए उसे कॉलेज में एडमिशन दिलाने अजमेर आए एक पिता की अचानक मौत हो गई। मंगलवार दोपहर कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। साथ आए लोगों ने उन्हें तुरंत जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया।