Dholpur Accident: कार के ऊपर चढ़ा ट्रक, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, दर्शन कर लौट रहे थे सभी

धौलपुर। जिले में हुए भीषण सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं। सदर थाना क्षेत्र में एनएच-123 पर भागीरथपुरा मोड़ के पास कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा ट्रक में जा घुसा और उसमें सवार तीनों लोग बुरी तरह फंस गए। हादसे में एक ही परिवार के पिता-पुत्र और चाचा की मौत हो गई। तीनों जयपुर के पदमपुरा स्थित जैन मंदिर में दर्शन करने के बाद धौलपुर लौट रहे थे।