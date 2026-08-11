Dholpur: शहर की कई कॉलोनियों के लिए अभिशाप बन रही सीवरेज

नगर परिषद क्षेत्र में बीते तीन साल से अगर कोई प्रमुख समस्या बनकर उभरी है तो वह सीवरेज है। शहर सीवरेज बिछे तो कई साल हो गए लेकिन इसकी सफाई पर तत्कालीन नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी और अन्य लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। परिषद के एक एक्सईएन तो प्रशासनिक अधिकारियों की सुनते और फिर निकल जाते थे। हाल ये था कि रेलवे ने शहर से होकर नवीन ब्रॉड गेज लाइन डाली लेकिन परिषद से कोई इंजीनियर और जिम्मेदार कार्य के वक्त मौके पर नहीं पहुंचे। नतीजा रेलवे ने लाइन बिछा दी और फिर बारिश हुई और जलभराव हुआ तो प्रशासन ने रेलवे इंजीनियरों को बुलाया। बैठक हुई जिस पर एक पुलिया का निर्माण बाद में हुआ। लेकिन इस तरह की समस्या रेलवे लाइन के आसपास बसी कॉालोनियों में आज भी है। शुक्र है कि इस दफा बारिश कम हुई है, नहीं तो फुल ड्रेस रिहर्सल हो जाता। सीवरेज समस्या को लेकर आमजन में काफी नाराजगी है और समय-समय पर वह आती रही है। कई वाशिदें तो कहते हैं कि अब वक्त हमारा आ रहा है, हम भी कुछ सोचेंगे...!