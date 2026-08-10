Dholpur: करोड़ों का सौंदर्यीकरण कार्य नहीं झेल सका पहली बारिश

राजाखेड़ा का रियासतकालीन वर्षा जल निष्क्रमण और संरक्षण तंत्र प्राचीन अभियंत्रिकी की मिसाल माना जाता था, लेकिन प्रभावशालियों के संरक्षण में इन पर हुए अतिक्रमणों ओर बाद में इनके राजनीतिक कारणों से नियमित कर दिए जाने से यह तंत्र पूरी तरह खत्म हो चुका था। जो विशाल तालाब थे वे छोटे गड्ढों में सिमट कर रह गए थे, ऐसे में उनका अस्तित्व बचाए रखने के लिए उनको अमृत सरोवर योजना में सौंदर्यीकरण कर उन्हें तालाब ओर पार्क बना कर पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए भूतेश्वर ओर मछला की पार तालाबों को चुना गया था। जिसमें से भूतेश्वर का कार्य दो वर्ष पूर्व पूरा हो गया, लेकिन मछला की पार तालाब के लिए सवा दो करोड़ से अधिक का कार्य स्वीकृत किया गया था, जो अब पूर्ण होने वाला है। लेकिन पालिका के अभियन्ता लगतार शिकायतों के बाद भी इस महत्वाकांक्षी कार्य का उचित गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं करा सके। नतीजतन यह पूरा होने से पहले ही ध्वस्त होने लगा ओर अब बारिश के बाद तो लगभग पूरा ही धंसता हुआ चला जा रहा है। ऐसे में इस कार्य पर खर्च की जा रही बड़ी राशि के औचित्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अमृत सरोवर में योजना मे प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा भी धूमिल हो रही है।