Dholpur: यह कैसी सफाई व्यवस्था…दोपहर 12 बजे तक शहर में नहीं उठता कचरा

परिषद के दावे और वादे के बावजूद भी शहर की सफाई व्यवस्था सुधरती नहीं दिख रही। कर्मचारियों और संसाधनों का अभाव इस समस्या को दोगुना कर रहा है। हालात यह हैं कि सुबह-सुबह सडक़ों से उठने वाला कचरा शहर में दोपहर 11 से 12 बजे तक नहीं उठता। जिससे पहले से ही बदरंग शहर गंदगी और कीचड़ में लिप्त नजर आता है। देखा जाए तो शहर की सफाई व्यवस्था चार जोनों शहर, कोठी, गुलाब बाग और जिरौली क्षेत्र में बंटी हुई है। इन क्षेत्रों में परिषद ने चौक चौराहों सहित अन्यंत्र जगहों पर लगभग 70 से 80 कचरा प्वाइंट बना रखे हैं। जहां से कचरे का उठान सफाई कर्मचारी कर उसे डंपिंग यार्ड तक पहुंचाते हैं। परिषद ने इन कचरा प्वाइंटों से कचरा भरने के लिए 8 ट्रेक्टर और केवल 3 लोडर लगा रखे हैं, तो वहीं एक ट्रेक्टर पर 2 ही सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया है। देखा जाए तो 80 कचरा प्वाइंटों से कचरा उठान के लिए इससे ज्यादा कर्मी और संसाधनों की आवश्यकता होती है और यही कारण है कि शहर में दोपहर तक सडक़ों से कचरा उठाया जा रहा है।