धौलपुर में तहसीलदार का रीडर 4 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, 14 हजार ले चुका था पहले

धौलपुर। जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सैंपऊ तहसील कार्यालय में तैनात तहसीलदार के रीडर एवं वरिष्ठ सहायक वीरेन्द्र सिंह को 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी के अनुसार आरोपी ने जमीन के विभाजन संबंधी फाइल आगे बढ़ाने के बदले परिवादी से कुल 18 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले ही 14 हजार रुपए ले चुका था, जबकि शेष 4 हजार रुपए काम पूरा होने पर लेने तय हुए थे। मामले में परिवादी ने तहसीलदार की भूमिका पर भी आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच की जा रही है।