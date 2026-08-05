Naresh Meena: राजस्थान के चर्चित SDM थप्पड़कांड पर आया नया अपडेट, नरेश मीणा फिर जाएंगे जेल

कोर्ट के निर्देश पर पुलिस नरेश मीणा की चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा भी एकत्र कर रही है। इस संबंध में 20 जून को बारां जिले की ग्राम पंचायत नयागांव उर्फ नानवता के सरपंच को पत्र भेजकर संपत्ति का विवरण मांगा था, जिसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। नगरफोर्ट थाना प्रभारी राजेंद्र ताड़ा की ओर से नरेश मीणा की चल अचल संपत्ति के रिकॉर्ड के लिए ग्राम पंचायत नयागांव उर्फ नानवता के प्रशासक को भेजे गए लेटर में कहा गया था कि टोंक कोर्ट की ओर से आरोपी नरेश पुत्र कल्याण सिंह मीणा निवासी नयागांव उर्फ नानवता थाना मोठपुर जिला बांरा का चल अचल सम्पत्ति का रिकॉर्ड मांगा गया है। ऐसे में नरेश मीणा की चल-अचल सम्पत्ति रिकॉर्ड उपलब्ध कराएं, ताकि कोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड पेश किया जा सके।