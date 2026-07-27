टोंक के देवली में टेलीकॉम कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर ने दी जान, कारणों की जांच में जुटी पुलिस

देवली (टोंक): टोंक जिले के देवली थाना क्षेत्र अंतर्गत कोटा रोड कॉलोनी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जहां एक निजी टेलीकॉम कंपनी में कार्यरत 28 वर्षीय असिस्टेंट मैनेजर ने अपने किराए के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है।