अजमेर के बाद टोंक में पाइपलाइन में सेंध, 20 हजार लीटर क्रूड ऑयल चुराने की थी तैयारी, 6 राज्यों के 12 आरोपी पकड़े

मालपुरा-टोंक । इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आइओसीएल) की सलाया-मथुरा क्रूड ऑयल पाइपलाइन में सेंध लगाने के मामले की जांच में राजस्थान में सक्रिय अंतरराज्यीय पाइपलाइन टैपिंग नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार गिरोह ने पूछताछ में अजमेर जिले के मोतीपुरा और देवरा गांव में भी तेल चोरी की वारदात स्वीकार की है। टोंक जिले के पचेवर क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में छह राज्यों से जुड़े 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह यहां से करीब 20 हजार लीटर क्रूड ऑयल चुराने की तैयारी में था। गौरतलब है कि इस लाइन से कच्चा तेल करीब 800 किलोमीटर दूर पानीपत रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है।