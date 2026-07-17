सचिन पायलट बोले- केंद्रीय शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा, सोनम वांगचुक के मुद्दे पर केंद्र करें संवाद, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर भी उठाए सवाल

पायलट ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर भी केंद्र सरकार की नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पर्याप्त तकनीकी तैयारी और वाहन कंपनियों से समन्वय किए बिना इस व्यवस्था को लागू किया गया, जिससे आम लोगों के वाहनों के इंजन प्रभावित हो रहे हैं और माइलेज भी कम हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण कम करना और तेल की खपत घटाना आवश्यक है। लेकिन इसके लिए वैज्ञानिक और व्यवहारिक तैयारी जरूरी थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष आगामी मानसून सत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, एथेनॉल नीति और युवाओं से जुड़े सभी जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा।