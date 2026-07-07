मानसून मेहरबान: बीसलपुर बांध में 5 दिन में 83 दिन की सप्लाई जितना आया पानी, पेयजल संकट से राहत

Bisalpur Dam Water Level: टोंक: पेयजल आपूर्ति की प्रमुख जीवनरेखा माने जाने वाले बीसलपुर बांध में मानसून की सक्रियता का सकारात्मक असर लगातार दिखाई दे रहा है। जलग्रहण क्षेत्र में रुक-रुककर हो रही बारिश से बांध के जलस्तर और जल भंडारण में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले पांच दिन में बांध में करीब 0.83 टीएमसी पानी की आवक हुई है, जिससे जल संसाधन विभाग के साथ प्रदेश के लाखों लोगों को राहत मिली है। बढ़ते जलस्तर से आगामी महीनों में पेयजल संकट की आशंका भी काफी हद तक कम होती नजर आ रही है।