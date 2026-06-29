‘निजी स्कूलों में बच्चों को भेजने वाले शिक्षक निकम्मे’, मदन दिलावर ने गुटखा खाने-शराब पीने वाले टीचरों को भी चेताया

मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि नई पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए हैं। इन निर्णयों को लेकर आलोचना और गालियां भी सुननी पड़ी। लेकिन बच्चों के भविष्य से कोई समझौता नहीं किया गया। उन्होंने समाज के सक्षम वर्ग से गरीब और निराश्रित बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है। दिलावर रविवार को खटीक समाज अधिकारी-कर्मचारी समिति की ओर से टॉक में आयोजित जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। दिलावर ने कहा कि प्रतिभाओं का सम्मान केवल सम्मानित होने वालों का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने का माध्यम भी है।