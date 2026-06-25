Jai Mundra : राजस्थान के जय मूंदड़ा का आयरलैंड क्रिकेट टीम में चयन, बहन ने कहा- भाई का सपना पूरा हुआ

Jai Mundra : खुशखबर। राजस्थान के टोंक जिले के जय मूंदड़ा को आयरलैंड क्रिकेट टीम में चुना गया है। जय मूंदड़ा भारत के खिलाफ T20 सीरीज़ खेलेंगे। 26 जून से होने वाली T20 सीरीज में जय मूंदड़ा भारत के खिलाफ खेलेंगे। आयरलैंड क्रिकेट टीम में चयन के बाद जय मूंदड़ा के परिवार में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर जय मूंदड़ा की बहन मानसी मूंदड़ा ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे भाई का सपना पूरा हो गया है। वे बचपन से ही क्रिकेट खेलते आए हैं। भैया से बात हुई वे और हम सभी बहुत खुश हैं। खबर अपडेट हो रही है।