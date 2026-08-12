टोंक के टोडारायसिंह में मूसलाधार बारिश: 2 फीट पानी के तेज बहाव में बहने लगीं मोटरसाइकिलें, सड़कें बनीं दरिया

Tonk Todaraisingh Heavy Rain: टोंक जिले के टोडारायसिंह कस्बे और इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार को मानसून की पहली तेज बारिश ने पूरे शहर का मंजर बदल दिया। तक्षक गिरी पहाड़ी की तलहटी में बसे टोडारायसिंह में दिनभर भीषण गर्मी और उमस से बेहाल लोगों को शाम होते-होते बारिश होने से राहत तो मिली, लेकिन देखते ही देखते कस्बे की मुख्य सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। बारिश ने जल निकासी व्यवस्था के दावों की भी पोल खोलकर रख दी।