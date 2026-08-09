राजस्थान ATS का बड़ा एक्शन, ‘जैश-ए-मोहम्मद’ से कनेक्शन के संदेह में धरा गया शख्स, जानें घर की तलाशी में क्या-क्या मिला?

राजस्थान एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने प्रदेश में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए टोंक से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार, हिरासत में लिए गए युवक का नाम वासित है, जिस पर एक खतरनाक आतंकवादी संगठन से जुड़े होने और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहने का गहरा संदेह है।