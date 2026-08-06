Naresh Meena Update : नरेश मीणा का नगरफोर्ट थाने में सरेंडर, टोंक कोर्ट ने फिर भेजा जेल

Naresh Meena Update : एसडीएम थप्पड़ कांड केस में नरेश मीणा ने गुरुवार दोपहर नगरफोर्ट पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें एससी-एसटी न्यायालय, टोंक में पेश किया, जहां से न्यायालय ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में हुई हिंसा के मामले में नरेश मीणा को मुख्य आरोपी बनाया गया था। करीब आठ माह बाद उन्हें 14 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी। जमानत की शर्तों में किसी भी धरना-प्रदर्शन में शामिल नहीं होना तथा स्वागत-सत्कार जैसे आयोजनों से दूर रहना शामिल था।