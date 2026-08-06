SDM थप्पड़ कांड से चर्चा में आए नरेश मीणा आज करेंगे सरेंडर, टोंक जिले में धारा 163 लागू, टीना डाबी ने जारी किए आदेश

नरेश मीणा के थाने में सरेंडर से पहले टोंक जिला प्रशासन ने उपखंड टोंक, उनियारा और देवली में धारा 163 लागू कर दी है। जिला कलक्टर टीना डाबी ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर यह आदेश जारी किया। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में समर्थकों के नगरफोर्ट थाने पहुंचने के आह्वान और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया गया है। आदेश के तहत बिना अनुमति 5 या 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने, धरना-प्रदर्शन, जुलूस और सभा करने पर रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने और प्रदर्शन करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र के उपयोग के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। हालांकि, बारात, शवयात्रा, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों तथा निर्धारित श्रेणियों को आदेश से छूट दी गई है।