6 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

टोंक

SDM थप्पड़ कांड से चर्चा में आए नरेश मीणा आज करेंगे सरेंडर, टोंक जिले में धारा 163 लागू, टीना डाबी ने जारी किए आदेश

Naresh Meena: एसडीएम थप्पड़ कांड से चर्चा में आए नरेश मीणा के थाने में सरेंडर से पहले टोंक जिले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। समर्थकों की भीड़ जुटने की संभावनाओं को देखते हुए जिला कलक्टर टीना डाबी ने टोंक शहर, देवली और उनियारा क्षेत्र में धारा 163 लागू की है।
3 min read
Google source verification

टोंक

image

Anil Prajapat

Aug 06, 2026

Naresh Meena

नरेश मीणा। पत्रिका फाइल फोटो

टोंक। एसडीएम थप्पड़ कांड से चर्चा में आए भगत सिंह सेना के प्रमुख नरेश मीणा आज नगरफोर्ट पुलिस थाने में आत्मसमर्पण करेंगे। समर्थकों के साथ नरेश मीणा के पहुंचने के कार्यक्रम को लेकर टोंक पुलिस प्रशासन सतर्क है। समर्थकों की भीड़ जुटने की संभावनाओं को देखते हुए जिला कलक्टर टीना डाबी ने टोंक शहर, देवली और उनियारा क्षेत्र में धारा 163 लागू की। बता दें कि न्यायालय ने नरेश मीणा की जमानत रद्द कर 6 अगस्त तक आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए है।

देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता में हुई हिंसा में नरेश मीणा को मुख्य आरोपी बनाया गया था। करीब 8 महीने हिरासत में रहने के बाद उच्च न्यायालय ने 14 जुलाई 2025 को उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी थी। शर्तों में किसी भी धरना-प्रदर्शन में शामिल न होना और स्वागत-सत्कार से दूर रहना शामिल था। आरोप है कि उन्होंने इन शर्तों का उल्लंघन किया।

पिछले साल झालावाड़ के पीपलोदी में स्कूल भवन की छत गिरने से बच्चों की मौत के बाद किए गए आंदोलन पर उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इसी आधार पर नगरफोर्ट पुलिस ने न्यायालय में जमानत रद्द करने की याचिका दायर की थी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। इस मामले में नरेश मीणा सहित करीब 60 लोगों के खिलाफ प्रकरण चल रहा है। सभी फिलहाल जमानत पर है। वहीं, एक अन्य मामले में विशेष न्यायालय के आदेश पर नगरफोर्ट पुलिस ने सख्ती दिखाई है।

टोंक, उनियारा और देवली में धारा 163 लागू

नरेश मीणा के थाने में सरेंडर से पहले टोंक जिला प्रशासन ने उपखंड टोंक, उनियारा और देवली में धारा 163 लागू कर दी है। जिला कलक्टर टीना डाबी ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर यह आदेश जारी किया। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में समर्थकों के नगरफोर्ट थाने पहुंचने के आह्वान और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया गया है। आदेश के तहत बिना अनुमति 5 या 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने, धरना-प्रदर्शन, जुलूस और सभा करने पर रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने और प्रदर्शन करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र के उपयोग के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। हालांकि, बारात, शवयात्रा, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों तथा निर्धारित श्रेणियों को आदेश से छूट दी गई है।

ये है पूरा मामला

देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान 13 नवंबर 2024 को समरावता गांव के लोगों ने उनियारा उपखंड में शामिल करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया था। उस समय निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे थे। आरोप है कि जबरन तीन लोगों से मतदान कराने का विरोध करते हुए नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। 14 नवंबर को पुलिस ने उन्हें धरना स्थल से गिरफ्तार किया और 15 नवंबर को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया।

करीब 9 महीने बाद हाईकोर्ट ने नरेश मीणा को सशर्त जमानत पर रिहा किया था। पिछले साल 25 जुलाई को झालावाड़ जिले के पिपलोदी में सरकारी स्कूल की इमारत ढहने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद नरेश मीणा ने एसआरजी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया था, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। नगरफोर्ट थाना पुलिस ने हाईकोर्ट की जमानत शर्तों के उल्लंघन का आधार बनाते हुए एससी-एसटी कोर्ट में उनकी जमानत रद्द करने की अर्जी लगाई थी। पिछले महीने ही 13 जुलाई को एससी-एसटी मामलों की विशेष अदालत टोंक ने नरेश मीणा की जमानत अर्जी निरस्त करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ऐसे में अब नरेश मीणा को पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे।

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में ‘कलह’, 3 वरिष्ठ नेताओं ने दिया इस्तीफा, सामने आई ये वजह

ये भी पढ़ें
Rajasthan Congress

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Aug 2026 11:29 am

Published on:

06 Aug 2026 11:29 am

Hindi News / Rajasthan / Tonk / SDM थप्पड़ कांड से चर्चा में आए नरेश मीणा आज करेंगे सरेंडर, टोंक जिले में धारा 163 लागू, टीना डाबी ने जारी किए आदेश

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Naresh Meena: राजस्थान के चर्चित SDM थप्पड़कांड पर आया नया अपडेट, नरेश मीणा फिर जाएंगे जेल

naresh meena
टोंक

Tonk Crime: किराये के कमरे में महिला की संदिग्ध मौत, हत्या की आशंका, 5 साल का बेटा मिला अकेला

Tonk Crime
टोंक

Tonk Accident: ओवरटेक करते समय ट्रक में घुसी श्रद्धालुओं से भरी बस, 23 यात्री घायल, कई जयपुर रेफर

tonk accident
टोंक

Tonk: ‘बिना बताए घर से चली गई थी मां’, 16 दिन बाद बाड़े में मिला 78 साल की वृद्धा का शव, बदबू आने पर हुआ खुलासा

Tonk Old Woman Found Dead
टोंक

Tonk News: बारिश के पानी में दौड़ा करंट, सड़क से गुजर रहे युवक की मौके पर मौत, 1 करोड़ मुआवजे की मांग

Tonk Youth Death
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.