डूंगरपुर में मूसलाधार बारिश: उदयपुर हाईवे पर डूबी कारें, गोदामों में भरा पानी, ग्रामीणों ने धक्का देकर निकाले वाहन

डूंगरपुर। जिले के साबला क्षेत्र में बुधवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। करीब तीन घंटे तक हुई तेज बारिश से उदयपुर-बांसवाड़ा स्टेट हाईवे पर भारी जलभराव हो गया। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से हाईवे ने नदी का रूप ले लिया और कई वाहन पानी में फंस गए। कुछ कारें तो पानी में लगभग डूबने की स्थिति में पहुंच गईं। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने फंसे वाहनों को धक्का देकर बाहर निकाला। जलभराव के कारण हाईवे पर करीब तीन घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रूट डायवर्ट कर यातायात को सुचारू कराया।