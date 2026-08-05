डूंगरपुर में पेट्रोल पंप संचालक की टीचर पत्नी की संदिग्ध मौत, दरवाजे का लॉक तोड़कर घुसी पुलिस

Dungarpur Petrol Pump Owner Wife Dead: राजस्थान के डूंगरपुर शहर में आजाद नगर निवासी एक पेट्रोल पंप संचालक की पत्नी घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गईं। मृतका की पहचान 45 वर्षीया अनामिका जैन के रूप में हुई है, जो एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थीं। घटना के समय मृतका घर पर अकेली थीं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।