Dungarpur Accident: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, 19 वर्षीय युवक की मौके पर मौत

रविवार को मृतक के पिता प्रकाशचंद्र रावल ने सागवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने घटनास्थल से दोनों क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। साथ ही दूसरे बाइक चालक की भूमिका और लापरवाही की भी जांच की जाएगी। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है।