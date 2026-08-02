Bharatpur: नहर में कूदी महिला की पुलिस ने बचाई जान, रेस्क्यू के बाद बोली- पति शराब पीकर रोज करता था परेशान

एएसआई नरेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही चौबुर्जा चौकी का पूरा स्टाफ रस्सा लेकर सुजान गंगा नहर पहुंचा। उस समय महिला पानी में डूब रही थी और हर सेकंड कीमती थी, लेकिन उस समय सिर्फ रस्सी काफी नहीं थी। तभी वहां से बिजली विभाग की एक गाड़ी गुजर रही थी। पुलिस ने बिना देर किए गाड़ी से सीढ़ी ली, उसे नहर में उतारा और रस्से की मदद से महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस की तेजी की वजह से बड़ा हादसा टल गया और महिला की जान बच गई।