Rajasthan: बेटी के सामने गोली मारकर मां की हत्या, गेट के सामने खड़ा होने से महिला ने किया था मना

Deeg Murder Case : भरतपुर। डीग जिले के जनुथर थाना इलाके के मवई गांव में रविवार को एक युवक ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका अपनी बेटी के साथ खेत से चारा लेकर घर लौट रही थी, तभी आरोपी ने उस पर फायर कर दिया। गोली लगते ही महिला लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ी। उन्हें तुरंत भरतपुर के आरबीएम अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है।