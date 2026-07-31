Sawan 2026: राजस्थान का अनोखा शिव मंदिर, जहां दिन में 3 बार रंग बदलता है शिवलिंग, सर्प करते हैं महादेव का श्रृंगार

मंदिर के पुजारी उमेश चंद मिश्रा बताते हैं कि समुद्र मंथन से प्रकट हुए हलाहल विष को शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। विष की तीव्र जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर पवित्र नदियों का शीतल जल अर्पित किया। यह घटना सावन में होने से श्रद्धालु इस मास में जलाभिषेक कर बेलपत्र चढ़ाते हैं। दूसरी मान्यता है कि सावन में भगवान विष्णु चार महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव संभालते हैं। यह भी कहा जाता है कि सावन में भगवान शिव अपनी ससुराल कनखल (हरिद्वार) में निवास करते हैं। इसलिए इस महीने की पूजा-अर्चना सीधे महादेव तक पहुंचती है।