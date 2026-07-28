Guru Purnima : गुरु पूर्णिमा पर सीएम भजनलाल देंगे 947 करोड़ रुपए के तोहफे, करेंगे लोकार्पण, शिलान्यास और डीबीटी

Guru Purnima : गुरु शिक्षा देता है, सीख सिखाता है। शासन की जिम्मेदारी गुरु और शिष्य को ऐसा आदर्श वातावरण, सुविधाएं और प्रेरणा उपलब्ध करवाना है, ज​हां गुरु देश और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए शिष्य को श्रेष्ठ नागरिक के रूप में गढ़ सके। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरु पूर्णिमा पर प्रदेश के शिक्षा जगत को कई बड़ी सौगातों का तोहफा देंगे। भरतपुर में 29 जुलाई को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 691 करोड़ रुपए के शैक्षिक निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। 40 लाख से अधिक पात्र विद्यार्थियों को नि:शुल्क यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए की डीबीटी करेंगे और 6 करोड़ रुपए के व्हीलचेयर, टेबलेट का वितरण करेंगे।