Bharatpur News : जेल में विचाराधीन बंदी ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी, पत्नी ने की शीघ्र सुनवाई की मांग

जानकारी के अनुसार फरीदाबाद हरियाणा निवासी हिमांशु पुत्र देवेन्द्र सिंह 15 मार्च से भरतपुर जिला कारागार सेवर में बंद है। वह नदबई थाना क्षेत्र के एक हत्या के मामले में आरोपी बताया गया है। परिजनों के अनुसार वह पहले इस मामले में उच्च न्यायालय से जमानत पर बाहर था। बंदी की पत्नी अनीता सोलंकी का कहना है कि जिस दिन न्यायालय में निर्णय होना था, उस समय उनका ऑपरेशन हुआ था। इसी कारण उनके पति निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। उनका दावा है कि इसके लगभग एक माह बाद हिमांशु ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।