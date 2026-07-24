भरतपुर: ‘आश्रम ने मेरा सुहाग लौटा दिया, अब जीवन में और कुछ नहीं चाहिए’, 14 साल बाद पति से मिली पत्नी के छलके आंसू

इन दोनों परिवारों ने अपना घर आश्रम की निस्वार्थ सेवा, बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था और पुनर्वास प्रयासों की दिल से सराहना की और इसे समाज के लिए मानवता की एक जीवित मिसाल बताया। राजू के चचेरे भाई विद्यानंद ने कहा, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई संस्था सड़क पर बेसहारा पड़े लोगों को इस तरह परिवार की तरह अपना सकती है, उनका इलाज कर सकती है और उन्हें दोबारा अपनों से मिला सकती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि निस्वार्थ सेवा करने वाले ऐसे आश्रम देश के हर शहर में होने चाहिए, ताकि कोई भी बिछड़ा हुआ व्यक्ति अपने घर से दूर न रहे।