भरतपुर: मांग का सिंदूर पोंछा, उतारे मंगलसूत्र; शादी के कार्ड पर लिखा ‘स्वर्गीय’, 12 साल बाद जिंदा लौटा पति तो फफक पड़ी पत्नी

भरतपुर: कभी-कभी जिंदगी ऐसी कहानी लिखती है, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। झारखंड के गढ़वा निवासी सुनील कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। परिवार ने उन्हें वर्षों पहले मृत मान लिया था। सात वर्ष पहले धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर दिया। पत्नी की मांग का सिंदूर पोंछ दिया गया, मंगलसूत्र और बिछिया उतरवा दिए गए। इतना ही नहीं, परिवार में एक शादी के निमंत्रण पत्र में उनके नाम के आगे 'स्वर्गीय' भी छप गया। लेकिन नियति ने ऐसा मोड़ लिया कि 12 वर्ष बाद वही सुनील कुमार जीवित मिले और भरतपुर के अपना घर आश्रम ने उन्हें उनके परिवार से मिला दिया।