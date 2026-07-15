राजस्थान के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल बनवीर का हार्ट अटैक से निधन, मेक्सिको जाते समय समुद्र के बीच बिगड़ी तबीयत

20 हजार से ज्यादा सफल ऑपरेशन कर चुके डॉ. अनिल बनवीर का नाम डूंगरपुर और वागड़ अंचल में बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन पीड़ित मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कई वर्षों तक डूंगरपुर जिला अस्पताल और सागवाड़ा सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं दीं। वे डूंगरपुर जिला अस्पताल में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर भी रहे। करीब 13 वर्ष पूर्व सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद भी वे घर पर नहीं बैठे। वे लगातार एक निजी अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहे थे।