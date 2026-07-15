जोधपुर: लेफ्टिनेंट कर्नल के सरकारी आवास में चोरी, TV से लेकर गैस चूल्हा और बर्तन तक ले गए चोर

एक ओर भारतीय सेना का जवान जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में देश की सरहद की सुरक्षा में तैनात है। वहीं, दूसरी ओर जोधपुर में उसके आशियाने को चोरों ने निशाने पर ले लिया। बदमाशों ने बंद पड़े मकान में इत्मीनान से घुसकर केवल कीमती सामान ही नहीं, बल्कि दीवारों में लगी पूरी बिजली की वायरिंग तक उखाड़ ले गए। जब परिजन कई दिन बाद मकान पहुंचे तो अंदर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। मामला राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र की रामदेव कॉलोनी, मारुति नगर का है।