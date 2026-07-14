BAP सांसद राजकुमार रोत के गनमैन पर जानलेवा हमला, साथी कांस्टेबल ने चाकू से किया वार, जानें क्या है पूरा मामला

Dungarpur MP Rajkumar Roat Gunman Stabbed Police Line Constable Arrested
राजस्थान के डूंगरपुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। यहां कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रिजर्व पुलिस लाइन में सोमवार को दो कांस्टेबलों के बीच हुए मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। इस खूनी संघर्ष के दौरान एक कांस्टेबल ने दूसरे कांस्टेबल पर धारदार चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए कांस्टेबल कपिल वर्तमान में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के डूंगरपुर-बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से सांसद राजकुमार रोत के आधिकारिक गनमैन हैं। घायल कांस्टेबल को तुरंत डूंगरपुर जिला चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है।
वहीं दूसरी तरफ, डूंगरपुर कोतवाली थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल कांतिलाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात के बाद से ही जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और पुलिस लाइन के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
स्थानीय पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 12 बजे रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में स्थित सरकारी क्वार्टर्स की बिल्डिंग में घटित हुई। घायल कांस्टेबल कपिल और आरोपी कांस्टेबल कांतिलाल दोनों एक ही बिल्डिंग में ऊपर-नीचे के सरकारी क्वार्टरों में अपने परिवारों के साथ रहते हैं। रविवार की रात दोनों कांस्टेबलों के बीच किसी पारिवारिक और घरेलू बात को लेकर अचानक विवाद शुरू हुआ, जिसने कुछ ही पलों में बेहद हिंसक रूप अख्तियार कर लिया।
प्राथमिक तफ्तीश में सामने आया है कि आरोपी कांस्टेबल कांतिलाल अत्यधिक शराब पीने का आदी है। घटना की रात वह शराब के नशे में अपने क्वार्टर में पत्नी के साथ बुरी तरह मारपीट व गाली-गलौज कर रहा था। पति के हिंसक व्यवहार से डरी-सहमी पत्नी ने अपनी जान बचाने के लिए नीचे रहने वाले साथी कांस्टेबल कपिल को फोन कर मदद की गुहार लगाई।
कपिल तुरंत बीच-बचाव के लिए कांतिलाल के क्वार्टर पहुंचे। जैसे ही कपिल ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, आरोपी कांतिलाल ने गेट खोलते ही बिना कुछ सोचे-समझे अपने हाथ में लिए धारदार चाकू से सीधे कपिल के सीने पर ताबड़तोड़ वार कर दिया।
सीने में चाकू का गहरा घाव लगने के कारण कांस्टेबल कपिल लहूलुहान होकर वहीं गैलरी में गिर पड़े। पुलिस लाइन में चाकूबाजी और चीख-पुकार सुनकर अन्य पुलिसकर्मी भी तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल कपिल को लेकर सीधे डूंगरपुर जिला चिकित्सालय पहुंचे।
डॉक्टरों ने मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, कपिल के घाव काफी गहरे थे लेकिन समय पर प्राथमिक उपचार मिलने के कारण उनकी स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है।
वारदात के बाद डूंगरपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) के निर्देश पर कोतवाली थाना पुलिस की विशेष टीम तुरंत एक्शन मोड में आई। पुलिस ने घायल कांस्टेबल कपिल की रिपोर्ट और चश्मदीद गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी कांस्टेबल कांतिलाल के खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं में जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया खून से सना धारदार चाकू भी बरामद कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ विभागीय स्तर पर भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
सांसद राजकुमार राऊत फिलहाल विदेश दौरे पर हैं। वे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की कांफ्रेंस में शामिल होने के सिलसिले में जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र (UN) के मुख्यालय पहुंचे हुए हैं।
बड़ी खबरेंView All
डूंगरपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग