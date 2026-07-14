BAP सांसद राजकुमार रोत के गनमैन पर जानलेवा हमला, साथी कांस्टेबल ने चाकू से किया वार, जानें क्या है पूरा मामला

राजस्थान के डूंगरपुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। यहां कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रिजर्व पुलिस लाइन में सोमवार को दो कांस्टेबलों के बीच हुए मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। इस खूनी संघर्ष के दौरान एक कांस्टेबल ने दूसरे कांस्टेबल पर धारदार चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए कांस्टेबल कपिल वर्तमान में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के डूंगरपुर-बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से सांसद राजकुमार रोत के आधिकारिक गनमैन हैं। घायल कांस्टेबल को तुरंत डूंगरपुर जिला चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है।