Dungarpur: तीनों बच्चों के शव देखकर बेसुध हुए पिता, इकलौते बेटे की भी मौत, अस्पताल में फूट-फूटकर रोए परिजन

हादसे में काल का ग्रास बने चारों बच्चे बेहद होनहार थे और माता-पिता उन्हें उच्च शिक्षा दिलाकर उनके सुनहरे भविष्य की तैयारी में जुटे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हादसे में काल का ग्रास बने चारों बच्चे होनहार थे और अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी कर रहे थे। हीना डामोर अंग्रेजी साहित्य में एमए कर चुकी थी और आगे की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में जुटी थी। प्रतीक डामोर माता-पिता का इकलौता बेटा, जो 12वीं प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने के बाद हाल ही में एसटीसी प्रवेश परीक्षा में 340 अंक लाकर शिक्षक बनने का सपना संजोए था। वहीं इशिता सबसे छोटी बेटी थी, जो 11वीं कक्षा में अध्ययनरत थी।