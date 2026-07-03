Dungarpur Weather Update : डूंगरपुर में बारिश से राहत, आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चे झुलसे, आया नया अपडेट

सागवाड़ा क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस भरे मौसम के बाद बुधवार शाम को हल्की बारिश ने लोगों को राहत दी। क्षेत्र में सुबह से बादल छा गए एवं दोपहर बाद करीब सवा तीन बजे हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। लगभग 15 मिनट तक चली इस बारिश से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना हो गया। बारिश के बाद मौसम में ठंडक घुल गई और बाजारों में चहल-पहल बढ़ गई। खेती-किसानी पर असर अमूमन जून महीने के मध्य तक मानसून दस्तक दे देता है, जिसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में हलचल बढ़ जाती है और मक्का, धान व उड़द की बुवाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार जून का महीना पूरी तरह सूखा रहने के कारण खरीफ सीजन की बुवाई का काम पूरी तरह से पिछड़ गया है।