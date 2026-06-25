Rajasthan : राजस्थान के शिक्षा विभाग के आदेश को बताया धता, नजरी नक्शा अपलोड करने में प्रदेश के 10,291 स्कूल पिछड़े

Rajasthan : राजस्थान के शिक्षा विभाग की ओर से शाला दर्पण पोर्टल को हाईटेक बनाने की कवायद को झटका लगा है। पोर्टल के इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल को अपडेट करने और स्कूल का नजरी नक्शा अपलोड करने के आदेशों को हवा में उड़ा दिया गया है। प्रदेश में 10,291 सरकारी विद्यालय इस कार्य को समय पर पूरा नहीं कर पाए हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी की गई सूची में डूंगरपुर जिले के 613 स्कूल भी शामिल हैं, जिसमें सीमलवाड़ा और दोवड़ा ब्लॉक का प्रदर्शन सबसे निराशाजनक रहा है।