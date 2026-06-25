Rajasthan: इंसाफ की आस लेकर थाने पहुंचे बुजुर्ग के सम्मान पर चोट, सामने पैर रखकर बैठी महिला कांस्टेबल

डूंगरपुर। जिले के बिछीवाड़ा थाने से सामने आई एक तस्वीर ने राजस्थान पुलिस की कार्यशैली और संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस तस्वीर में एक महिला कांस्टेबल थाने में आए एक बुजुर्ग फरियादी के सामने टेबल पर पैर रखकर बैठी दिखाई दे रही है। तस्वीर सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिली और मामले ने तूल पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया।