राजस्थान से साले की पत्नी को भगाकर गुजरात ले गया जीजा, पुलिस को देख 5वीं मंजिल से कूदा; मौत

दरअसल, ये पूरा राजस्थान के डूंगरपुर जिले से जुड़ा हुआ है। चौरासी थाने क्षेत्र के पगारा गांव से करीब 10 दिन पहले जीजा अपने ही साले की पत्नी को भगाकर ले गया था। इस मामले में पीड़ित परिजनों ने चौरासी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने तकनीकी मदद से युवक-युवती की लोकशन पता की। लोकेशन का पता चलने के बाद पुलिस गुरुवार को महिला को दस्तयाब करने और युवक की गिरफ्तारी के लिए गुजरात गई।