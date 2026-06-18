गुजरात बस हादसा : बस चालक और कंडक्टर के शव पहुंचे डूंगरपुर, फफक पड़ा पूरा गांव, नहीं जले घरों में चूल्हे

वहीं दूसरी तरफ घायल खड़गदा निवासी अक्षित पुत्र संतोष यादव, सीमा (35) पत्नी संतोष यादव और संतोष (40) पुत्र धूलजी यादव को सागवाड़ा में प्राथमिक उपचार के बाद साई हॉस्पिटल रेफर किया गया। अक्षित के हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि सीमा और संतोष के रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई है। संतोष ने बताया कि बांसवाड़ा से सूरत वाया परतापुर, सागवाड़ा जाने वाली बस में मंगलवार रात करीब 10 बजे खड़गदा से सवार हुए थे। संतोष ने बताया कि हादसे के समय अधिकतर यात्री सोए हुए थे। गुजरात प्रशासन को हादसे की जानकारी होने पर सहायता पहुंची।