Dungarpur: तीरंदाजी अभ्यास के दौरान 8वीं के छात्र के सीने में धंसा तीर, डॉक्टरों ने 4 घंटे तक जटिल सर्जरी कर बचाई जान

उदयपुर के एमबी अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचते ही डॉ. विष्णु प्रताप ने विद्यार्थी का प्राथमिक उपचार किया। रेडियो डायग्नोसिस विभाग के आचार्य डॉ. कुशल गहलोत ने रेडियोलॉजिकल जांच की। रात में ही सीटी स्कैन कराया गया। जांच में सामने आया तीर स्टर्नम (छाती की हड्डी) और पेरिकार्डियम को पार कर हृदय के दाहिने वेंट्रिकल तक पहुंच गया था। चोट के कारण हृदय से रक्तस्राव हो रहा था और उसके आसपास खून जमा होने से कार्डियक टैम्पोनैड की स्थिति बन गई थी। इसमें हृदय पर दबाव बढ़ने से उसकी रक्त पंप करने की क्षमता प्रभावित होने लगती है और समय पर उपचार नहीं मिलने पर जान का खतरा रहता है।