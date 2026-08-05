Patrika Impact: 12 साल बाद मां और बेटी की गांव-समाज में वापसी, राजस्थान में खाप पंचायत को वापस लेना पड़ा निर्णय

पीड़िता ने रामसागड़ा थाना, जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट देते हुए बताया था कि 10 अगस्त 2015 को उसके भाई के दो दोस्त जन्मदिन मनाने के लिए गए थे। तीनों दोस्त जन्मदिन मनाकर रातभर वापस घर नहीं लौटे। अगले दिन 11 अगस्त 2015 को पीड़िता के भाई की मोटरसाइकिल पास के एक गांव में मिली थी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाइक जब्त कर पास में बिना मुंडेर के कुएं से दोनों दोस्तों के शव बरामद किए थे।