Dungarpur : हाइवे पर वाहनों पर रेडियम पट्टी लगाने के नाम पर अवैध वसूली का खेल, बड़े गिरोह का पर्दाफाश, आठ गिरफ्तार

Dungarpur Crime : डूंगरपुर जिला पुलिस की विशेष टीम और बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उदयपुर-अहमदाबाद नेशनल हाइवे पर वाहनों में रेडियम पट्टी लगवाने के नाम पर अवैध वसूली करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी रसीदें थमाकर वाहन चालकों को डरा-धमका कर रुपए ऐंठ रहे थे। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस के आधिकारिक 'तीसरी आंख' व्हाट्सऐप नंबर पर इस अवैध वसूली की शिकायत मिली थी। सूचना थी कि रतनपुर चौकी के पास कुछ लोग रात के समय हाइवे पर आने-जाने वाले वाहनों को जबरन रुकवाते हैं और रेडियम रिफ्लेक्टर लगवाने के नाम पर जबरन वसूली करते हैं।